«Забор аж красный»: в частном секторе Волгограда загорелась стихийная мусорка











Жители улицы Былинной в Краснооктябрьском районе Волгограда пережили не самые лучшие минуты в своей жизни, когда накануне поздно вечером загорелась давняя стихийная свалка на территории частного сектора. Огонь вспыхнул около 23-00 ч. в горах залежавшегося мусора. Пламя было такой силы, что заборы близлежащих домов стали красными.

- Вот она – мусорка, которую не убирали. Трансформатору – конец. Все сгорело. Провода, столбы, все горит. Хорошо, пожарные быстро приехали, - комментирует происходящее автор видео.



По словам горожан, горящую мусорку удалось потушить только к полуночи. Жители перепуганы и возмущены - ведь из-за бездействия чиновников, игнорирующих свалку, они могли остаться без жилья.



