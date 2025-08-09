Происшествия

«Забор аж красный»: в частном секторе Волгограда загорелась стихийная мусорка

Происшествия 09.08.2025 08:20
0
09.08.2025 08:20




Жители улицы Былинной в Краснооктябрьском районе Волгограда пережили не самые лучшие минуты в своей жизни, когда накануне поздно вечером загорелась давняя стихийная свалка на территории частного сектора. Огонь вспыхнул около 23-00 ч. в горах залежавшегося мусора. Пламя было такой силы, что заборы близлежащих домов стали красными.

Вот она – мусорка, которую не убирали. Трансформатору – конец. Все сгорело. Провода, столбы, все горит. Хорошо, пожарные быстро приехали, - комментирует происходящее автор видео.

По словам горожан, горящую мусорку удалось потушить только к полуночи. Жители перепуганы и возмущены - ведь из-за бездействия чиновников, игнорирующих свалку, они могли остаться без жилья.

Видео читателей V102.RU


Лента новостей

10:00
Торжество труда и опыта: реконструкторы трамвайной линии на Ангарском добрались до финальной точкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
В Волгограде усилили контроль за питьевой водой из-за цветения ВолгиСмотреть фотографии
09:14
«Сквозь огонь и пену»: в ЦПКиО Волгограда отметили День физкультурникаСмотреть фотографии
08:20
«Забор аж красный»: в частном секторе Волгограда загорелась стихийная мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:58
Четыре московских рейса отменили в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:21
Осетровая луна заворожила волгоградцев 9 августаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области 29 рынков и магазинов нарушили запрет на мигрантовСмотреть фотографии
21:20
«Черного» ассенизатора обязали заплатить за слив фекалий под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:02
«О проблеме знаем. Работаем»: в мэрии прокомментировали новый потоп на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
Волгоградским чиновникам могут разрешить штрафовать нарушителей ПДДСмотреть фотографии
19:54
Природному парку «Усть-Медведицкий» определили границы охраныСмотреть фотографии
19:37
Эксперт: обвинения MAX в недостатке функционала беспочвенныСмотреть фотографии
19:31
Экс-главреда «Маяка» Котово заподозрили в криминальной связи с олигархом КачуровскимСмотреть фотографии
18:56
Опубликовано видео с убийцей пожилой собачницы из ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
В Волгограде умер бывший главврач станции скорой помощиСмотреть фотографии
18:43
«Обрился налысо, чтобы скрыться»: волгоградец зверски зарезал гулявшую с собаками женщинуСмотреть фотографии
18:05
Волгоградские компании активно развивают экспортное направлениеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде из-за упавшего дерева остановили трамваи №№1 и 3Смотреть фотографии
17:18
«Трещины, обрушения и вздутая мебель»: капремонт оставил без крыши в дождливое лето жильцов двухэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
Сын спикера облдумы дорос до главы района ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде врачи борются за жизнь водителя и годовалого ребенка сгоревшего автоСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде живодер застрелил собаку во дворе многоквартирного домаСмотреть фотографии
16:23
В Волжском возобновлено движение трамваев после обрыва проводовСмотреть фотографии
16:09
Волгоградские льготники получат компенсацию расходов на ЖКУ и капремонтСмотреть фотографии
16:08
Волгоградцам рассказали, как «поднять» мобильный интернет при глобальном отключенииСмотреть фотографии
15:20
«Порой до драки доходит»: в Камышине засняли жуткую давку на почте из-за 5 нерабочих днейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
ИВЦ ЖКХ напомнили о последствиях для должников за коммунальные услугиСмотреть фотографии
14:17
В Волжском из-за обрыва проводов остановились трамваиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:53
Кабмин списал Волгоградской области 7,2 млрд рублей за модернизацию инфраструктурыСмотреть фотографии
13:00
Имран Азнауров перешел в «Ротор» на правах аренды Смотреть фотографии
 