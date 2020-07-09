Федеральные новости

Задержан губернатор: главу Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателей

Федеральные новости 09.07.2020 10:08
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09.07.2020 10:08


Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который подозревается в покушениях на убийство и убийствах ряда предпринимателей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК России. 
В ближайшее время Сергею Фургалу будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также  следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении губернатора меры пресечения в виде содержания под стражей.

По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, ранее также задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.
В настоящее время следователями Главного  управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в  Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.





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