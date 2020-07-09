



Следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который подозревается в покушениях на убийство и убийствах ряда предпринимателей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК России.

В ближайшее время Сергею Фургалу будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Также следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении губернатора меры пресечения в виде содержания под стражей.





По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, ранее также задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы, которым предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

В настоящее время следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.















