Бывшие коллеги сотрудника «Роскосмоса» шокированы его задержанием07.07.2020 15:06
В Волгограде обновят родную школу впервые прочитавшей Конституцию Елены Исинбаевой02.07.2020 12:21
Полет нормальный: сверху свежеоткрытый мост через Ахтубу впечатляет30.06.2020 15:18
Владимир Путин обратился к россиянам на фоне Ржевского мемориала30.06.2020 14:56
Волгоградцам напомнили о праве на льготы по имущественным налогам29.06.2020 13:29
Путин предложил повысить НДФЛ для богатых и направить деньги на лечение детей23.06.2020 19:44
В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок21.06.2020 20:56
Министр здравоохранения РФ не ждет всплекса пандемии после парада и голосования20.06.2020 14:11
В Астраханской области нефтяников уличили в эксплуатации объекта на Каспии без экологического заключения18.06.2020 17:15
Факт эксплуатации компанией «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объекта капстроительства без экологического заключения выявлен в результате совместных мероприятий межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям и Астраханской межрайонной природоохранной прокуратуры. Как сообщает ИА...