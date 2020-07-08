Экономика

Банк «Открытие»: предприниматели могут получить до 5% cashback по бизнес-карте Mastercard

Экономика 08.07.2020 11:23 Новости компаний
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08.07.2020 11:23 Новости компаний


Клиенты банка «Открытие» – владельцы компаний малого и среднего бизнеса, с июля 2020 года могут оформить бизнес-карту Mastercard с выгодной программой лояльности до 5% кэшбэка на самые популярные категории – АЗС, строительство и ремонт, кафе и рестораны.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, максимальный ежемесячный cashback – 17000 рублей. С помощью карты можно безопасно оплачивать ежедневные расходы и закупки, устанавливать автоплатежи на сервисы, вносить денежные средства на расчетный счет с выбором назначений платежа, а также снимать наличные в любом банкомате по единому тарифу и многое другое.
«Бизнес-карта Mastercard — надежный финансовый инструмент для предпринимателей. Теперь владельцам бизнеса не надо оформлять платежку или снимать наличные деньги в кассе. Все операции можно совершать с помощью пластиковой карты. Это безопасно, выгодно и удобно. Банк приготовил приятный бонус для клиентов - призовой кэшбэк в размере 2 000 рублей на расчётный счет при оформлении бизнес-карты в период с 1 июля по 31 августа 2020 года при совершении покупок на сумму от 10 000 рублей», - комментирует заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Тимур Бедрединов.
Держатели бизнес-карт Mastercard могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус. Это уникальный инструмент для малого и среднего бизнеса, который помогает предпринимателям оптимизировать расходы, получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.
Подробнее о бизнес-карте Mastercard можно узнать на сайте банка.

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