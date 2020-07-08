Банк «Открытие»: предприниматели могут получить до 5% cashback по бизнес-карте Mastercard

Экономика 08.07.2020 11:23 Новости компаний
0
08.07.2020 11:23 Новости компаний
Клиенты банка «Открытие» – владельцы компаний малого и среднего бизнеса, с июля 2020 года могут оформить бизнес-карту Mastercard с выгодной программой лояльности до 5% кэшбэка на самые популярные категории – АЗС, строительство и ремонт, кафе и рестораны.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, максимальный ежемесячный cashback – 17000 рублей. С помощью карты можно безопасно оплачивать ежедневные расходы и закупки, устанавливать автоплатежи на сервисы, вносить денежные средства на расчетный счет с выбором назначений платежа, а также снимать наличные в любом банкомате по единому тарифу и многое другое.
«Бизнес-карта Mastercard — надежный финансовый инструмент для предпринимателей. Теперь владельцам бизнеса не надо оформлять платежку или снимать наличные деньги в кассе. Все операции можно совершать с помощью пластиковой карты. Это безопасно, выгодно и удобно. Банк приготовил приятный бонус для клиентов - призовой кэшбэк в размере 2 000 рублей на расчётный счет при оформлении бизнес-карты в период с 1 июля по 31 августа 2020 года при совершении покупок на сумму от 10 000 рублей», - комментирует заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Тимур Бедрединов.
Держатели бизнес-карт Mastercard могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус. Это уникальный инструмент для малого и среднего бизнеса, который помогает предпринимателям оптимизировать расходы, получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.
Подробнее о бизнес-карте Mastercard можно узнать на сайте банка.
Реклама
Банк «Открытие» провел бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса»08.07.2020 15:29
Экономика 08.07.2020 15:29
ВТБ выдал в Волгограде свыше 200 млн рублей на ипотеку под 6,5%08.07.2020 13:39
Экономика 08.07.2020 13:39
Михаил Мишустин и Клаус Шваб выступят сегодня на тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 202008.07.2020 12:24
Экономика 08.07.2020 12:24
Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию до 6,9%07.07.2020 17:36
Экономика 07.07.2020 17:36
Сбербанк запускает новый продукт для финансирования проектов застройщиков07.07.2020 15:52
Экономика 07.07.2020 15:52
Банк ВТБ и автолизинговая компания «Европлан» заключили соглашение об открытии кредитной линии на 25 млрд рублей07.07.2020 14:53
Экономика 07.07.2020 14:53
Отличное начало карьеры: молодые специалисты ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» представили перспективные научные проекты07.07.2020 14:17
Экономика 07.07.2020 14:17
Пандемия и переход компаний на «удаленку»: опредилили Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса07.07.2020 13:41
Экономика 07.07.2020 13:41
Сбербанк рассказал о перспективах развития аграрной отрасли06.07.2020 17:50
Экономика 06.07.2020 17:50
Банк «Открытие» стал организатором размещения первого в России выпуска «социальных» облигаций06.07.2020 13:26
Экономика 06.07.2020 13:26
В Волгоградской области назвали места с высокой зарплатой06.07.2020 08:58
Экономика 06.07.2020 08:58
Волгоградская компания "Виво маркет" набирает сотрудников для работы на фабрике готового питания и школьных пищеблоках05.07.2020 18:04
Экономика 05.07.2020 18:04
В Волгоградской области все хорошо со сбором налогов в пандемию03.07.2020 13:10
Экономика 03.07.2020 13:10
Бонусы СПАСИБО можно будет списать на сервисы ДомКлик02.07.2020 19:19
Экономика 02.07.2020 19:19
Интервью Германа Грефа в рамках спецпроекта «Первые лица бизнеса» покажет онлайн-кинотеатр ОККО02.07.2020 18:07
Экономика 02.07.2020 18:07
Реклама