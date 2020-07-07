Расследования

Под Волгоградом двое подростков и трое взрослых опустошали карточку пенсионера

Расследования 07.07.2020 14:26
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07.07.2020 14:26


Пять жителей Октябрьского района, в числе которых двое несовершеннолетних, предстанут перед судом за систематическое хищение денег с банковской карты 66-летнего пенсионера. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, на счету обвиняемых 10 преступных эпизодов. Известно, что деньги с карточки пенсионера пропадали регулярно. В мае текущего года мужчина написал заявление в полицию. В результате подозреваемые были установлены и задержаны. Расследование дела длилось около месяца. В ближайшее время преступная группа предстанет перед судом.

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