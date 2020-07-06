Под Волгоградом иномарка сама протаранила забор





Самопроизвольный съезд с дороги и наезд на забор в Волжском совершил автомобиль "Hyundai Accent". Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в результате пострадала 22-летняя пассажирка. Девушку госпитализировали в больницу с травмами.

Как выяснилось, 26-летний водитель вышел ненадолго и забыл поставить машину на ручник. В результате автомобиль тронулся с места, скатился с горки и протаранил забор. Все произошло в считанные секунды.



