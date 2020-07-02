Здравоохранение

«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал Котельниковской районной больнице средства защиты от COVID

Здравоохранение 02.07.2020 11:12 Новости компаний
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02.07.2020 11:12 Новости компаний


Защитные щитки и очки, одноразовые халаты, фартуки и бахилы – такой подарок сделал «ЕвроХим-ВолгаКалий» котельниковским медикам ко Дню медицинского работника. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, взнос в пользу районного здравоохранения предприятие российского бизнесмена Андрея Мельниченко сделало по решению оперативного штаба, который возглавляет главный исполнительный директор АО «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев.
Решения оперативного штаба принимаются во время онлайн-совещаний, в которых принимают участие мэры городов присутствия предприятий «ЕвроХима». Поэтому компании удается оперативно реагировать на ситуацию и оказывать всю возможную помощь населению.
При содействии и поддержке руководства холдинга сотрудники «ЕвроХима» вошли в число волонтеров движения #Мывместе, которое действует совместно с Общероссийским народным фронтом.  
И в этот раз добровольцы #МыВместеЕвроХим – молодые специалисты «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали Котельниковской ЦРБ подарки компании – средства защиты, а также рисунки с благодарностью докторам от маленьких котельниковцев.  
«Медики сейчас находятся на передовой борьбы с очень опасным врагом – коронавирусной инфекцией. Мы очень благодарны котельниковским врачам и в целом всем представителям этой благородной профессии за самоотверженность, профессионализм и верность своему долгу, с которыми они противостоят распространению COVID-19, лечат нас и спасают наши жизни, - отметил исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. - От имени всего коллектива ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» желаю всем медицинским работникам здоровья, оптимизма и энергии в эти непростые для всех нас дни. Мы надеемся, что наша помощь поможет врачам и всему медперсоналу Котельниковской центральной районной больницы защитить себя от инфекции, сделает труд медиков более безопасным и эффективным».

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