В Волгоградской области коронавирус не отступает





92 новых подтвержденных случаев COVID-19 выявлено за сутки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Новых смертей от вируса не зарегистрировано. Из стационаров было выписано 123 человека.

Всего в Волгоградской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 6419 человек. Из них на сегодняшний день 39 скончались и 3028 выздоровели.



