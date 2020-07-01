В Волгоградской области коронавирус не отступает

Здравоохранение 01.07.2020 11:40
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01.07.2020 11:40
92 новых подтвержденных случаев COVID-19 выявлено за сутки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Новых смертей от вируса не зарегистрировано. Из стационаров было выписано 123 человека.
Всего в Волгоградской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 6419 человек. Из них на сегодняшний день 39 скончались и 3028 выздоровели.
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