В Волгоградской области за разврат в бане арестовали директора фирмы

Расследования 30.06.2020 12:45
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30.06.2020 12:45
Городищенский районный суд Волгоградской области арестовал директора фирмы, подозреваемого в надругательстве над малолетними. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной службы судов общей юрисдикции Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, по версии следствия, в июне 2020 года 47-летний Ю.К., находясь в бане в Дзержинском районе Волгограда, совершил действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, а также развратные действия в отношении 13-летнего подростка.
27 июня 2020 года он был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, ч.2 ст. 135 УК РФ. Подозреваемый свою причастность к указанным преступлениям не признает. В ходе судебного заседания он просил избрать в отношении себя меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Постановлением Городищенского районного суда Волгоградской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа 2020 года.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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