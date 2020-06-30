В Волгоградской области за разврат в бане арестовали директора фирмы





Городищенский районный суд Волгоградской области арестовал директора фирмы, подозреваемого в надругательстве над малолетними. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной службы судов общей юрисдикции Волгоградского облсуда Екатерина Вальковская, по версии следствия, в июне 2020 года 47-летний Ю.К., находясь в бане в Дзержинском районе Волгограда, совершил действия сексуального характера в отношении 12-летнего мальчика, а также развратные действия в отношении 13-летнего подростка.

27 июня 2020 года он был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, ч.2 ст. 135 УК РФ. Подозреваемый свою причастность к указанным преступлениям не признает. В ходе судебного заседания он просил избрать в отношении себя меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Постановлением Городищенского районного суда Волгоградской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа 2020 года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



