Под Волгоградом водитель BMW подставил легковушку под удар





Два человека пострадали на трассе М6 "Каспий" в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, аварию спровоцировал водитель BMW, который при обгоне создал опасную ситуацию для автомобиля "Renault Logan", которым управляла 37-летняя жительница Астраханской области. Женщина при попытке уйти от столкновения выехала на встречную обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали 39-летний и 40-летняя пассажиры "Renault Logan". Они госпитализированы в больницу.



