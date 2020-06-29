Происшествия

Под Волгоградом водитель BMW подставил легковушку под удар

Происшествия 29.06.2020 10:27
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29.06.2020 10:27


Два человека пострадали на трассе М6 "Каспий" в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, аварию спровоцировал водитель BMW, который при обгоне создал опасную ситуацию для автомобиля "Renault Logan", которым управляла 37-летняя жительница Астраханской области. Женщина при попытке уйти от столкновения выехала на встречную обочину с последующим съездом в кювет и опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали 39-летний и 40-летняя пассажиры "Renault Logan". Они госпитализированы в больницу. 

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