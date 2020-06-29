Борьба с коррупцией

В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходах

Борьба с коррупцией 29.06.2020 16:20
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29.06.2020 16:20


Прокуратура Киквидзенского района Волгоградской области внесла представление в адрес руководителей представительных органов нескольких сельских поселений района из-за нарушений, выявленных в ходе изучения деклараций о доходах и имуществе народных избранников. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной прокуратуре, случаи предоставления вновь избранными депутатами неполных и недостоверных сведений установлены в представительных органах Преображенского, Завязенского, Чернореченского, Озеркинского, Гришинского сельских поселений Киквидзенского муниципального района.
Прокуратурой района выявлено 16 нарушений, связанных с сокрытием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при этом 5 из них допущены депутатами при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов.
Общая сумма скрытых депутатами доходов составила 129 тысяч рублей. Депутатами не представлены сведения о наличии 2 квартир, 2 земельных участков.
Многочисленные нарушения допустили народные избранники при предоставлении сведений о наличии счетов  в банках, указав неполные сведения либо вовсе  забыв об их наличии.
Проявляют забывчивость и невнимательность депутаты при предоставлении сведений о доходах, полученных от сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, отметили в надзорном органе.
В адрес «забывчивых» депутатов направлены предупреждения о недопустимости нарушения законодательства о противодействии коррупции.

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