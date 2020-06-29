В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходах





Прокуратура Киквидзенского района Волгоградской области внесла представление в адрес руководителей представительных органов нескольких сельских поселений района из-за нарушений, выявленных в ходе изучения деклараций о доходах и имуществе народных избранников. Как сообщили ИА «Высота 102» в районной прокуратуре, случаи предоставления вновь избранными депутатами неполных и недостоверных сведений установлены в представительных органах Преображенского, Завязенского, Чернореченского, Озеркинского, Гришинского сельских поселений Киквидзенского муниципального района.

Прокуратурой района выявлено 16 нарушений, связанных с сокрытием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, при этом 5 из них допущены депутатами при предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов.

Общая сумма скрытых депутатами доходов составила 129 тысяч рублей. Депутатами не представлены сведения о наличии 2 квартир, 2 земельных участков.

Многочисленные нарушения допустили народные избранники при предоставлении сведений о наличии счетов в банках, указав неполные сведения либо вовсе забыв об их наличии.

Проявляют забывчивость и невнимательность депутаты при предоставлении сведений о доходах, полученных от сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения, отметили в надзорном органе.

В адрес «забывчивых» депутатов направлены предупреждения о недопустимости нарушения законодательства о противодействии коррупции.



