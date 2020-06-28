Экология

Апокалипсис по-городищенски: под Волгоградом нечем дышать из-за тлеющей свалки

Экология 28.06.2020 14:19
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28.06.2020 14:19


Горевшая вчера незаконная свалка в Городищенском районе Волгоградской области сегодня продолжает гореть, тлеть и издавать соответствующий запах на всю округу. Как сообщает ИА «Высота 102», на территории недалеко от магниевого завода наблюдается чудовищная картина, очень напоминающая кадры из фильма про апокалипсис. Никакой деятельности по ликвидации последствий пожара не видно. Хотя вчера, по всей видимости, местные власти все-таки пытались при помощи тяжелой техники кое-где бороться с очагами горения мусора глубокого залегания. Напомним, в субботу дым от сильного пожара на свалке в Городище был виден из нескольких районов Волгограда. 


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