В Волгоградской области помощница пенсионера опустошила его карту





Неприятностями обернулась для 84-летнего жителя одного из сел Котовского района «помощь» по хозяйству, которая предложила пожилому мужчине 29-летняя односельчанка. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, молодая женщина стала часто приходить в дом к пенсионеру, чтобы выполнять нехитрую домашнюю работу.

Однако в июне ему потребовались денежные средства на лечение, и вместе с приехавшим к нему сыном мужчина отправился в банк, где обнаружил, что денег на пенсионной карте меньше, чем предполагалось.

Запросив у сотрудников банка распечатку расходов, он выяснил, что около 38 тысяч рублей ушло на покупки товаров через интернет-сайт, которые пенсионер не совершал.

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась помощница пенсионера, которая, воспользовавшись беспрепятственным нахождением в его доме, привязала карту мужчины к своему мобильному телефону и производила с неё оплату за приобретаемые товары. Женщина созналась в совершении преступления.

Решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ – «Мошенничество, совершенное с использованием электронных средств платежа». Молодой женщине грозит до 3 лет лишения свободы.



