Экономика

Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участком

Экономика 25.06.2020 10:27
0
25.06.2020 10:27


Банк «Открытие» запустил новую программу ипотечного кредитования «Жилой дом». Программа позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Сумма кредита составляет до 15 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов Московской области - Химок, Одинцова, Мытищ, Красногорска, Королева, Люберец, Балашихи, Раменского и Жуковского. Жители других регионов страны могут взять кредит на сумму до 5 млн руб. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30%, срок кредитования – до 30 лет, ставка – от 8,9%.
Оформить ипотечный кредит на покупку дома можно в дистанционных каналах без риска для своего здоровья. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.
«Мы рады помочь нашим клиентам воплотить в жизнь мечту о собственном доме. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос в период самоизоляции и не ослабевает и после снятия ограничений. Новая программа актуальна для всех, кто ценит индивидуальность и стремится к чему-то принципиально иному, чем стандартное многоквартирное жилье. Таким людям мы предлагаем кредитование на привлекательных условиях и удобный сервис, который позволяет оформить ипотеку, не выходя из дома», - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экономика
25.06.2020 08:53
Экономика 25.06.2020 08:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2020 15:43
Экономика 23.06.2020 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2020 13:45
Экономика 23.06.2020 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.06.2020 11:33
Экономика 23.06.2020 11:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 16:58
Экономика 22.06.2020 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 15:32
Экономика 22.06.2020 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 14:45
Экономика 22.06.2020 14:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 10:46
Экономика 22.06.2020 10:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.06.2020 09:21
Экономика 22.06.2020 09:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.06.2020 08:45
Экономика 22.06.2020 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 16:18
Экономика 19.06.2020 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 13:26
Экономика 19.06.2020 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 12:31
Экономика 19.06.2020 12:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.06.2020 09:24
Экономика 19.06.2020 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.06.2020 21:25
Экономика 18.06.2020 21:25
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:50
В Волгоградской области – очередная смерть от коронавирусаСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде генералы СК и МВД рассказали о расследовании громкого убийства студента из АзербайджанаСмотреть фотографии
10:50
Губернатор Волгоградской области в первых рядах принял участие в голосовании по КонституцииСмотреть фотографии
10:27
Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участкомСмотреть фотографии
09:49
В Волгограде военный «КамАЗ» из Чувашии смял легковушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:38
В центре Волгограда иномарка врезалась в бетонный столбСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде вынесли приговор убийце сотрудницы детского садаСмотреть фотографии
08:53
Руководитель Волгоградстата Александр Чунаков: «Экономика неотделима от статистики»Смотреть фотографии
07:56
В Волгограде утонул студент-первокурсник из ЕгиптаСмотреть фотографии
22:08
Перед концертом на Мамаевом кургане в Волгограде пошел дождьСмотреть фотографии
21:49
«Сливки общества» собрались в Волгограде на закрытом для горожан концертеСмотреть фотографии
19:38
Министр культуры России начала визит в Волгоград с посадкиСмотреть фотографии
17:16
Спикер Госдумы на Мамаевом кургане в Волгограде вспомнил погибшего под Камышином дядюСмотреть фотографии
16:45
Жителям Волгоградской области не простят долги за капремонтСмотреть фотографии
15:32
Пасмурный вечер с ливнями и шквалистым ветром пообещали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:15
Появилось видео с признаниями подозреваемого в убийстве студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:26
Волгоградские спасатели выстроились в гигантскую цифру «75»Смотреть фотографии
13:09
Не допущенным на парад и концерт волгоградцам вручают утешительные подаркиСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде отгремел парад ПобедыСмотреть фотографии
12:03
В плену сотни: в Волгоградской области с коронавирусом все стабильноСмотреть фотографии
11:01
В Волгоградской области водитель без прав погиб в ДТПСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде дадут артиллерийский салютСмотреть фотографии
10:47
В Волгоградской области кроссовер с водителем и пассажиром улетел в кюветСмотреть фотографии
09:58
Утро в центре Волгограда: настроение парадноеСмотреть фотографии
09:29
В Волжском старейший парк вышел из самоизоляцииСмотреть фотографии
00:24
Как это будет: на Мамаевом кургане в Волгограде отрепетировали главный концерт ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:11
В Волгоградской области готовы к новым выплатам на детей по указу президентаСмотреть фотографии
18:33
Коронавирус: это важно знатьСмотреть фотографии
17:25
Иномарку с креплениями для детских кресел покупает Волгоградский университетСмотреть фотографии
17:17
Прощай, самоизоляция: в Волгограде запускают фонтаныСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 