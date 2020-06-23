МРТ и диагностику остеопороза сделают в новом медцентре

Здравоохранение 23.06.2020 13:49 Новости компаний
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23.06.2020 13:49 Новости компаний
Новый Клинико-диагностический центр МРТ и денситометрии ждет волгоградцев. Как сообщили ИА «Высота 102», центр оборудован современным аппаратом МРТ (магнитно-резонансным томографом), который позволяет производить профессиональную и точную диагностику на экспертном уровне.
В Клинико-диагностическом центре установлен и денситометр. «С помощью этого оборудования можно провести диагностику, выявляющую на ранних стадиях остеопороз, провести оценку минеральной плотности кости», - уточнили специалисты.
В центре созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного приема пациентов.
Записаться на исследования можно по телефонам 8-909-391-03-03; 8-800-222-68-03. Более подробную информацию о центре можно получить на сайте www.mrt-medteh.ru
Адрес: г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной армии, 21А.
Лицензия № ЛО-34-01-004500 от 15 июня 2020 года
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Фото предоставлено Клинико-диагностическим центром МРТ и денситометрии
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