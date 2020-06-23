Экология

На водопой в Волгоградскую область из Казахстана пришли 5 тысяч редких антилоп

Экология 23.06.2020 12:22
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23.06.2020 12:22


Около 5 тысяч особей сайгаков, которые занесены в Красную книгу, насчитали сотрудники природного парка "Эльтонский" вблизи населенных пунктов Палласовского района. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, краснокнижные антилопы пришли из соседнего Казахстана, где из-за малоснежной зимы пересохли многие пруды.
Чтобы помочь животным, сотрудники парка обратились к владельцам животноводческих точек Приэльтонья с просьбой установить для сайгаков емкости с водой. На призыв откликнулись практически все животноводы района, разместив в местах, где были замечены сайгаки, поильники.
Справка. Сайгак - удивительное реликтовое копытное животное, живой современник мамонта, шерстистого носорога и саблезубого тигра. В Волгоградской области до середины XIX века этот вид встречался на юге Правобережья и в пустынно-степных районах Заволжья. Сейчас сайгаков можно увидеть только в Заволжье, куда регулярно заходят небольшие стада с территории Казахстана. В 2017 году сайгак был занесен в Красную книгу Волгоградской области как редкий вид, находящийся в опасном состоянии.
С 2018 года специалисты природного парка "Эльтонский" ведут мониторинг численности сайгаков. За последние несколько лет эти редкие антилопы встречались возле озер Эльтон, Булухта и Боткуль, вблизи села Савинка, хутора Паничкин, поселков Кумыска и Куликов, к востоку от горы Улаган. Однако для выведения потомства сайгаки предпочитают возвращаться на территорию Казахстана. 

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