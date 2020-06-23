В Волгоградской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо бывшей жене





Виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и угрозе убийством признан 28-летний житель Урюпинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обезобразил лицо бывшей жене, за что суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Приговором Урюпинского городского суда с него взыскано 300 тысяч рублей в качестве морального вреда.

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2019 года ранее судимый мужчина возле многоквартирного дома в Урюпинске напал на бывшую 30-летнюю супругу. Женщина пыталась убежать, но он настиг ее в подъезде и нанес несколько ударов по лицу и руке разбитой бутылкой. Согласно экспертному заключению, нанесенные женщине травмы квалифицированы как неизгладимые и требующие операции.

Кроме того, фигурант дела высказывал угрозы убийством в адрес 61-летней соседки, которая хотела заступиться за потерпевшую.

Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД РФ "Урюпинский".

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал частично.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



