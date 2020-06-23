В Волгоградской области осудили мужчину, изуродовавшего лицо бывшей жене

Расследования 23.06.2020 11:57
0
23.06.2020 11:57
Виновным в умышленном причинении тяжкого вреда и угрозе убийством признан 28-летний житель Урюпинского района. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина обезобразил лицо бывшей жене, за что суд приговорил его к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Приговором Урюпинского городского суда с него взыскано 300 тысяч рублей в качестве морального вреда.
В судебном заседании установлено, что в ноябре 2019 года ранее судимый мужчина возле многоквартирного дома в Урюпинске напал на бывшую 30-летнюю супругу. Женщина пыталась убежать, но он настиг ее в подъезде и нанес несколько ударов по лицу и руке разбитой бутылкой. Согласно экспертному заключению, нанесенные женщине травмы квалифицированы как неизгладимые и требующие операции.
Кроме того, фигурант дела высказывал угрозы убийством в адрес 61-летней соседки, которая хотела заступиться за потерпевшую.
Расследование уголовного дела проводилось СО МО МВД РФ "Урюпинский".
Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признал частично.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Реклама
В Волгограде силовики накрыли ночных похитителей дизельного топлива23.06.2020 12:58
Расследования 23.06.2020 12:58
В Волгограде аферист оставил инвалидов без средств реабилитации22.06.2020 15:37
Расследования 22.06.2020 15:37
СК опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве студента в Волгограде22.06.2020 13:56
Расследования 22.06.2020 13:56
Подозреваемого в убийстве студента вычислили благодаря звонку волгоградца22.06.2020 12:28
Расследования 22.06.2020 12:28
Хотел скрыться в Минске: волгоградского губернатора посвятили в тайны следствия по делу об убийстве студента22.06.2020 11:58
Расследования 22.06.2020 11:58
Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде21.06.2020 13:58
Расследования 21.06.2020 13:58
«Была пьяна и без прав»: в Волгоградской области виновнице гибели троих человек дали 6 лет21.06.2020 12:31
Расследования 21.06.2020 12:31
В Волгограде стало известно имя возможного убийцы иностранного студента20.06.2020 12:49
Расследования 20.06.2020 12:49
Волгоградец вымогал с пострадавшего в ДТП 100 тысяч на ремонт своего авто20.06.2020 11:39
Расследования 20.06.2020 11:39
В Москве за аферу с угоном внедорожника идет под суд житель Волгоградской области19.06.2020 13:26
Расследования 19.06.2020 13:26
СК выложил новое видео подозреваемого в убийстве студента-иностранца в Волгограде18.06.2020 22:49
Расследования 18.06.2020 22:49
Серийного вора и наркосбытчика посадили в Волгограде на 11 лет18.06.2020 13:21
Расследования 18.06.2020 13:21
Под Волгоградом задержали водителя-беглеца, покалечившего пешехода18.06.2020 10:50
Расследования 18.06.2020 10:50
В Волгограде члену «сливочной» ОПГ дали срок17.06.2020 16:56
Расследования 17.06.2020 16:56
В Волгограде подростков задержали за угон двух легковушек17.06.2020 15:19
Расследования 17.06.2020 15:19
Реклама