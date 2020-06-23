В Волгоградской области от коронавируса продолжают умирать

Здравоохранение 23.06.2020 11:45
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23.06.2020 11:45
Один человек за минувшие сутки скончался от коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус. рф, общее количество летальных случаев в регионе выросло до 34.
В оперативном штабе региона уточнили, что умерла 48-летняя жительница Волгограда. Лечилась она дома самостоятельно и поздно обратилась за помощью к медикам. Женщину госпитализировали в ГУЗ "ГКБ №1", где диагностировали COVID-19 с двухсторонней пневмонией. У пациентки также было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
За сутки COVID-19 был выявлен у 104 человек. Из стационаров выписалось по выздоровлению 109 человек.
Всего в Волгоградской области зарегистрировано 5622 случая коронавирусной инфекции, из которых 34 оказались смертельными. Выздоровело 2454 человека.
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