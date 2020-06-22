Экология 22.06.2020 16:57
0
22.06.2020 16:57
На территории Быковского лесничества Волгоградской области были выявлены комплексные очаги вредителей - шелкопряда дубового темнокрылого и листовертки дубовой зеленой, на площади 18,6 га. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области. Скопления насекомых обнаружены также в дубравах Николаевского участкового лесничества – здесь повреждения лесного фонда не такие серьезные.
На данных участках планируется проведение осеннего учета численности насекомых для выработки рекомендаций дальнейших мероприятий.
Справка. Шелкопряд дубовый темнокрылый - вид листогрызущих вредителей - выявлен на территории лесного фонда волгоградского региона впервые за последние 20 лет.
Реклама
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской области19.06.2020 16:56
Экология 19.06.2020 16:56
Дикие орхидеи обнаружены в природном парке под Волгоградом17.06.2020 18:14
Экология 17.06.2020 18:14
В Волгоградской области дают бой клещам и комарам14.06.2020 17:02
Экология 14.06.2020 17:02
В адскую жару в Волгоградской области жителей не пустят в лес14.06.2020 12:24
Экология 14.06.2020 12:24
Роспотребнадзор назвал неблагополучные по экологии районы Волгоградской области14.06.2020 10:47
Экология 14.06.2020 10:47
На улицу Родниковую в Волгограде надвигается помойка13.06.2020 13:55
Экология 13.06.2020 13:55
На прудах-испарителях волгоградского «КАУСТИКа» увеличивается количество «краснокнижных» пеликанов11.06.2020 11:47
Экология 11.06.2020 11:47
На Волжской ГЭС завершают половодье11.06.2020 11:27
Экология 11.06.2020 11:27
Паводок на Волге идет на спад09.06.2020 13:08
Экология 09.06.2020 13:08
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов России08.06.2020 16:24
Экология 08.06.2020 16:24
В Волгограде ёлки-палки на клиентском маршруте ЧМ-2018 польют из гидранта06.06.2020 20:41
Экология 06.06.2020 20:41
В Волгограде улица имени прославленного генерала превращается в помойку06.06.2020 17:11
Экология 06.06.2020 17:11
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов05.06.2020 12:52
Экология 05.06.2020 12:52
К Всемирному дню охраны окружающей среды волжские пивовары AB InBev Efes закончили благоустройство родника «Черемуховский»05.06.2020 08:39
Экология 05.06.2020 08:39
Поволжский банк Сбербанка приглашает на посвященную Дню эколога благотворительную онлайн-викторину04.06.2020 15:17
Экология 04.06.2020 15:17
Реклама