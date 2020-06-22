Экология

"Такого не было 20 лет": в дубравах Волгоградской области поселился опасный вредитель

Экология 22.06.2020 16:57
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22.06.2020 16:57


На территории Быковского лесничества Волгоградской области были выявлены комплексные очаги вредителей - шелкопряда дубового темнокрылого и листовертки дубовой зеленой, на площади 18,6 га. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в «Центре защиты леса Волгоградской области. Скопления насекомых обнаружены также в дубравах Николаевского участкового лесничества – здесь повреждения лесного фонда не такие серьезные.

На данных участках планируется проведение осеннего учета  численности насекомых для выработки рекомендаций дальнейших мероприятий.
Справка. Шелкопряд дубовый темнокрылый - вид листогрызущих вредителей - выявлен на территории лесного фонда волгоградского региона впервые за последние 20 лет.

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