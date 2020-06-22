Расследования

Хотел скрыться в Минске: волгоградского губернатора посвятили в тайны следствия по делу об убийстве студента

Расследования 22.06.2020 11:58
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22.06.2020 11:58


Сегодня начальник ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко, руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Василий Семенов рассказали губернатору Андрею Бочарову подробности задержания в Смоленске подозреваемого в убийстве иностранного студента. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в администрации региона.
Как доложил Василий Семенов, в течение недели было установлено лицо, совершившее убийство Тимура Гаврилова, — это 22-летний житель Волгограда. Вчера он задержан в Смоленске при попытке скрыться: "В настоящее время он процессуально задержан, возбуждается ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснил руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области.
Александр Кравченко отметил, что преступник действовал очень осторожно, пытался запутать следы, отправившись сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Смоленск, где намеревался пересечь границу с Белоруссией и скрыться в Минске: "Никаких сомнений, что это он совершил убийство, нет. Чуть позже следствие и мы покажем и расскажем детально, чем это подтверждается, — подчеркнул Александр Кравченко. — Шаг за шагом оперативники шли по его следу, нам активно помогли коллеги из Смоленской области, проявившие высочайший профессионализм при задержании преступника".
Андрей Бочаров выразил благодарность всем, кто содействовал скорейшему установлению личности и задержанию убийцы. "Со своей стороны прошу представить предложения по поощрению отличившихся сотрудников и, как мы договаривались, о выплате объявленного вознаграждения", - сказал губернатор.
Напомним, 13 июня 2020 года в Ворошиловском районе Волгограда обнаружено тело несовершеннолетнего студента первого курса ВолгГМУ Тимура Гаврилова, гражданина Республики Азербайджан. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым было принято решение о выделении средств в размере 1 миллиона рублей для вознаграждения за помощь в раскрытии преступления.

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