Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде





По ее словам, в Смоленск выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области и ГУ МВД Волгоградской области для проведения с участием задержанного процессуальных действий.

Официальный представитель регионального главка МВД Светлана Смольянинова уточнила, что подозреваемого в убийстве иностранного студента оперативники задержали в Смоленске сегодня рано утром в такси. «Сопротивления не оказывал, не ожидал», - рассказала Смольянинова. В настоящее время его этапируют в Волгоград.

Напомним, накануне СУ СКР по региону и региональный главк МВД заявили, что личность подозреваемого в убийственно студента из Азербайджана установлена. В федеральный розыск был объявлен житель Советского района Волгограда Васильев Виталий Николаевич, 1998 года рождения.





Тело 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Убитый молодой человек был студентом-первокурсником Волгоградского медуниверситета. Преступник попал на камеры видеонаблюдения.

В СУ СКР тогда сообщили, что ограбление не могло быть мотивом убийства. Об этом свидетельствуют мобильный телефон, а также портмоне с банковскими картами и наличными деньгами студента, обнаруженными на месте происшествия.

Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.