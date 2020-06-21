Расследования

Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде

Расследования 21.06.2020 13:58
0
21.06.2020 13:58


Подозреваемый в убийстве иностранного студента Волгоградской медицинской академии задержан в Смоленске. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
По ее словам, в Смоленск выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области и ГУ МВД Волгоградской области для проведения с участием задержанного процессуальных действий. 
Официальный представитель регионального главка МВД Светлана Смольянинова уточнила, что подозреваемого в убийстве иностранного студента оперативники задержали в Смоленске сегодня рано утром в такси. «Сопротивления не оказывал, не ожидал», - рассказала Смольянинова. В настоящее время его этапируют в Волгоград.
Напомним, накануне СУ СКР по региону и региональный главк МВД заявили, что личность подозреваемого в убийственно студента из Азербайджана установлена. В федеральный розыск был объявлен житель Советского района Волгограда Васильев Виталий Николаевич, 1998 года рождения.

Тело 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Убитый молодой человек был студентом-первокурсником Волгоградского медуниверситета. Преступник попал на камеры видеонаблюдения.
В СУ СКР тогда сообщили, что ограбление не могло быть мотивом убийства. Об этом свидетельствуют мобильный телефон, а также портмоне с банковскими картами и наличными деньгами студента, обнаруженными на месте происшествия.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Расследования
21.06.2020 12:31
Расследования 21.06.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2020 12:49
Расследования 20.06.2020 12:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.06.2020 11:39
Расследования 20.06.2020 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.06.2020 13:26
Расследования 19.06.2020 13:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2020 22:49
Расследования 18.06.2020 22:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2020 13:21
Расследования 18.06.2020 13:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2020 10:50
Расследования 18.06.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 16:56
Расследования 17.06.2020 16:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 15:19
Расследования 17.06.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 12:20
Расследования 17.06.2020 12:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2020 09:23
Расследования 17.06.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2020 18:08
Расследования 16.06.2020 18:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2020 11:24
Расследования 16.06.2020 11:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 18:46
Расследования 15.06.2020 18:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2020 17:37
Расследования 15.06.2020 17:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:49
Студенческий совет ВолГУ определился с поддержкой кандидата в ректорыСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде в ночь на 22 июня полицейские зажгут свечи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
15:41
Водитель скорой помощи умер от коронавируса в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
В волгоградском «Роторе» не нашли коронавирусСмотреть фотографии
13:58
Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
Дороги в Волгоградской области исследуют на дефекты и ровностьСмотреть фотографии
12:31
«Была пьяна и без прав»: в Волгоградской области виновнице гибели троих человек дали 6 летСмотреть фотографии
11:50
Еще одна смерть: в Волгоградской области от коронавируса умерли 33 человекаСмотреть фотографии
10:03
Два ребенка пострадали в ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:29
«Живем у воды и без воды»: поселок в Волгограде превратился в соляные копиСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области 93-летняя ветеран войны выиграла суд у чиновников из-за гнилого домаСмотреть фотографии
21:48
Антураж в красных тонах: площадь в центре Волгограда оформили к парадуСмотреть фотографии
17:48
"Дружбе" конец: жители Волгограда ностальгируют по знаменитому парку с колесом обозрения и стадиономСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Главный трансплантолог России – о планах по пересадке сердца в медцентре ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
Уничтожить нельзя реконструировать: в Волгограде решается судьба стадиона «Монолит»Смотреть фотографии
14:11
Министр здравоохранения РФ не ждет всплекса пандемии после парада и голосованияСмотреть фотографии
13:35
В лучших традициях: глава Минздрава открыл в Волжском центр трансплантологииСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде стало известно имя возможного убийцы иностранного студентаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:23
Волгоградская фабрика готовой продукции компании "Виво маркет" поддержала акцию #СпасибоВрачамСмотреть фотографии
11:53
Коронавирус крепко вцепился в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:39
Волгоградец вымогал с пострадавшего в ДТП 100 тысяч на ремонт своего автоСмотреть фотографии
10:22
Конструкции «Волгоград Арены» проверят на устойчивостьСмотреть фотографии
10:06
На входе в ЦПКиО Волгограда появится колоннада высотой 10 метровСмотреть фотографии
09:48
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом «ЛАЗ» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
В комитете сельского хозяйства Волгоградской области – очаг коронавирусаСмотреть фотографии
16:56
Утечка зафиксирована на нефтепроводах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Клиентам банка «Открытие» предложат новые стратегии инвестицийСмотреть фотографии
16:18
Футбольное поле "Волгоград Арены" дожило до реновацииСмотреть фотографии
15:39
Глава Минздрава России прилетит в Волгоград накануне Дня медикаСмотреть фотографии
14:33
Волжан в Волгоградской области массово проверят на трезвостьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 