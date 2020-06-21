Задержан подозреваемый в убийстве студента-иностранца в Волгограде

Расследования 21.06.2020 13:58
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21.06.2020 13:58
Подозреваемый в убийстве иностранного студента Волгоградской медицинской академии задержан в Смоленске. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
По ее словам, в Смоленск выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области и ГУ МВД Волгоградской области для проведения с участием задержанного процессуальных действий.
Официальный представитель регионального главка МВД Светлана Смольянинова уточнила, что подозреваемого в убийстве иностранного студента оперативники задержали в Смоленске сегодня рано утром в такси. «Сопротивления не оказывал, не ожидал», - рассказала Смольянинова. В настоящее время его этапируют в Волгоград.
Напомним, накануне СУ СКР по региону и региональный главк МВД заявили, что личность подозреваемого в убийственно студента из Азербайджана установлена. В федеральный розыск был объявлен житель Советского района Волгограда Васильев Виталий Николаевич, 1998 года рождения.
Тело 17-летнего гражданина Азербайджана Тимура Гаврилова с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено ночью 13 июня на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда. Убитый молодой человек был студентом-первокурсником Волгоградского медуниверситета. Преступник попал на камеры видеонаблюдения.
В СУ СКР тогда сообщили, что ограбление не могло быть мотивом убийства. Об этом свидетельствуют мобильный телефон, а также портмоне с банковскими картами и наличными деньгами студента, обнаруженными на месте происшествия.
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