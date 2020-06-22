Делаете ремонт? Простота и элегантность снова входят в моду





Представляем Вам новый крупноформатный керамогранит TileKraft 600*1200

RoyalRayanGrey и RoyalRayоnBianco - эксклюзив на российском рынке от индийского производителя.





Изюминкой данной коллекции является покрытие «Carving», когда поверхность плиты матовая и шероховатая, а вырез прожилки - глянцевый. Сетка тонких бликующих прожилок подчеркивается туманным светло-серым фоном.

Эта керамика предназначена для нишевого сегмента рынка, она подчеркнет Ваш стиль и образ жизни.

Такой керамогранит идеально подойдет под популярные сейчас стили в дизайне интерьера. В последнее время лаконичная и необычная плитка сменяет яркие коллекции с множеством декоров и яркими рисунками.

Применить этот керамогранит можно как в ванной комнате, так и на кухне, в коридоре и в гостиной... Где только Вы пожелаете!

В нашей студии Вы сможете подобрать материалы для приятных обновлений в Вашем доме и ещё до начала ремонта увидеть результат в 3D-формате!

В дизайн-проекте от квалифицированного штатного дизайнера интерьера будут учтены размеры и планировка Вашей комнаты, все Ваши предпочтения по стилю и стоимости ремонта.

Внимательно рассмотреть дизайн Вы сможете на большом мониторе с диагональю 102 см и в очках виртуальной реальности в 3D-формате! Вы в буквальном смысле «прогуляетесь» по Вашему будущему интерьеру и оцените его в объеме и пространстве, сможете уловить все «трудные места» и внести коррективы. А значит — Вы будете довольны результатом!

Для пунктуального подхода к проекту рекомендуем Вам подготовить информацию: по размерам комнаты, габаритам техники, расположению розеток и светильников.

Так мастера по ремонту получат от Вас задание не просто на словах - это позволит выполнить работы без ошибок.

Кстати, сейчас действует акция: при покупке на сумму от 10 000 р Вы получаете 3D-дизайн-проект в ПОДАРОК!

А ещё в наших магазинах сейчас действует акция на бережную доставку Ваших покупок и скидка на приобретение сантехники.

ВКонтакте , Instagram, Facebook, Одноклассники), подписаться и не пропустить: Вы можете найти нашу страницу в своей любимой социальной сети (, Instagram, Facebook, Одноклассники), подписаться и не пропустить:

• акции,

• лайфхаки,

• идеи,

• новинки

для радующих глаз изменений в Вашем доме!

Уточняющие вопросы Вы можете задать напрямую менеджеру-консультанту магазина по телефону +7 (909) 389-3000.

Пишите/звоните в WhatsApp, Viber, Telegram (с 9 до 19 ч в любой день)

Приезжайте - Территория «Волгино» (строительный рынок Тулака), магазины 124 и 99 (найти легко - карта прилагается).

Ждём Вас с 9 до 19 ч каждый день!







