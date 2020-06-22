Экономика

Делаете ремонт? Простота и элегантность снова входят в моду

Экономика 22.06.2020 08:45 Реклама
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22.06.2020 08:45 Реклама


Представляем Вам новый крупноформатный керамогранит TileKraft 600*1200
RoyalRayanGrey и RoyalRayоnBianco - эксклюзив на российском рынке от индийского производителя. 

Изюминкой данной коллекции является покрытие «Carving», когда поверхность плиты матовая и шероховатая, а вырез прожилки - глянцевый. Сетка тонких бликующих прожилок подчеркивается туманным светло-серым фоном. 
Эта керамика предназначена для нишевого сегмента рынка, она подчеркнет Ваш стиль и образ жизни.
Такой керамогранит идеально подойдет под популярные сейчас стили в дизайне интерьера. В последнее время лаконичная и необычная плитка сменяет яркие коллекции с множеством декоров и яркими рисунками. 
Применить этот керамогранит можно как в ванной комнате, так и на кухне, в коридоре и в гостиной... Где только Вы пожелаете!
В нашей студии Вы сможете подобрать материалы для приятных обновлений в Вашем доме и ещё до начала ремонта увидеть результат в 3D-формате! 
В дизайн-проекте от квалифицированного штатного дизайнера интерьера будут учтены размеры и планировка Вашей комнаты, все Ваши предпочтения по стилю и стоимости ремонта.
Внимательно рассмотреть дизайн Вы сможете на большом мониторе с диагональю 102 см и в очках виртуальной реальности в 3D-формате! Вы в буквальном смысле «прогуляетесь» по Вашему будущему интерьеру и оцените его в объеме и пространстве, сможете уловить все «трудные места» и внести коррективы. А значит — Вы будете довольны результатом!
Для пунктуального подхода к проекту рекомендуем Вам подготовить информацию: по размерам комнаты, габаритам техники, расположению розеток и светильников.
Так мастера по ремонту получат от Вас задание не просто на словах - это позволит выполнить работы без ошибок.
Кстати, сейчас действует акция: при покупке на сумму от 10 000 р Вы получаете 3D-дизайн-проект в ПОДАРОК! 
А ещё в наших магазинах сейчас действует акция на бережную доставку Ваших покупок и скидка на приобретение сантехники.
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для радующих глаз изменений в Вашем доме!
Уточняющие вопросы Вы можете задать напрямую менеджеру-консультанту магазина по телефону   +7 (909) 389-3000.
Пишите/звоните в WhatsApp, Viber, Telegram (с 9 до 19 ч в любой день)
Приезжайте - Территория «Волгино» (строительный рынок Тулака), магазины 124 и 99 (найти легко - карта прилагается).
Ждём Вас с 9 до 19 ч каждый день!


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