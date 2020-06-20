Коронавирус крепко вцепился в Волгоградскую область

Здравоохранение 20.06.2020 11:53
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20.06.2020 11:53
105 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Новых летальных исходов не зарегистрировано.
Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет на сегодняшний день 5312. Из них 2289 человек уже выздоровели и 32 скончались.
Отметим, что в последнее время в регионе прирост новых случаев коронавируса стабильно держится на уровне «100 +».
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