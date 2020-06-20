Коронавирус крепко вцепился в Волгоградскую область





105 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет на сегодняшний день 5312. Из них 2289 человек уже выздоровели и 32 скончались.

Отметим, что в последнее время в регионе прирост новых случаев коронавируса стабильно держится на уровне «100 +».