



Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл подробности по двум новым летальным случаям от новой коронавирусной инфекции в регионе, сообщает ИА "Высота 102".

За минувшие сутки жертвами инфекции стали 46-летняя женщина из Быковского района и 78-летний мужчина из Николаевского района. Оба обратились за медицинской помощью в районные ЦРБ. У мужчины диагностировали COVID-19 с пневмонией. У женщины также подтвердился вирус и двухсторонняя пневмония. Заразившихся госпитализировали в Волгоград. Женщина, у которой были еще и хронические заболевания пищеварительной системы, лечилась в ГБУЗ "ГБ №2", а пенсионер - в ГУЗ "КБ №12".

Всего, напомним, жертвами коронавируса в Волгоградской стали 31 человек.



