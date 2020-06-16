Здравоохранение

Опять за сотню: в Волгоградской области коронавирус не думает сдаваться

Здравоохранение 16.06.2020 11:44
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16.06.2020 11:44


104 случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за сутки. Новых смертельных фактов не зафиксировано. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество заболевших увеличилось до 4887 человек, из которых 29 скончались.
За минувший день из инфекционных госпиталей выписали 104 пациента, которые перенесли COVID-19.

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