



104 случая коронавируса выявлено в Волгоградской области за сутки. Новых смертельных фактов не зафиксировано. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, общее количество заболевших увеличилось до 4887 человек, из которых 29 скончались.

За минувший день из инфекционных госпиталей выписали 104 пациента, которые перенесли COVID-19.



