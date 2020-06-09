Расследования

В Волгоградской области задержали группу браконьеров-раколовов

Расследования 09.06.2020 16:00
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09.06.2020 16:00


В Волгоградской области задержаны трое жителей поселка Волгодонской Калачевского района, которые занимались браконьерством и вылавливали раков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчин взяли с поличным в акватории Карповского водохранилища в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно со специалистами Россельхознадзора и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.  

С места происшествия изъяты моторная лодка, 250 раколовок и почти 50 кг. живых раков.

Позже в ходе обыска в домовладении одного из задержанных были обнаружены емкости и бассейны, в которых хранилась добыча. Изъято еще 50 килограммов раков, браконьерские сети общей длиной почти километр и черновые записи, подтверждающие причастность к противоправной деятельности.
По версии оперативников, незаконно добытых раков подозреваемые в дальнейшем реализовывали постоянным покупателям.

Изъятые раки выпущены в естественную среду обитания.

На основании собранных оперативниками материалов дознавателями регионального Главка МВД в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная организованной группой». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы.
Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
  

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