Общество

В Волгограде обострилась проблема бродячих собак

Общество 07.06.2020 09:49
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07.06.2020 09:49


Стаи бродячих собак заполонили районы Волгограда. Десятки несчастных животных можно видеть и в самом центре города. В редакцию ИА «Высота 102» поступают многочисленные жалобы от горожан, которые рассказывают жуткие истории. На днях на улице Двинской псы покусали разносчика газет. Среди агрессивных собак были и те, которые якобы прошли процедуру стерилизации, о чем свидетельствовали клипсы в ушах. «Никто их не стерилизовал. Видно, что суки кормящие, и щенков в наших дворах много», - говорят жители Центрального района.
На то, что невозможно без опаски передвигаться по кварталу жалуются жители улицы Кирова. «У нас в районе домов 111,113,115,117 много крупных бродячих собак. Они бросаются на людей, а ведь могут быть разносчиками бешенства. Уже покусали несколько детей и женщин. Мы обращались в администрацию, безрезультатно. Очень страшно ходить на работу, гулять ходим и оглядываемся», - жители Кировского района не знают, есть ли выход из ситуации.
Вопрос отлова и содержания безнадзорных животных не раз поднимался жителями, общественниками и зоозащитниками. На сегодняшний день ресурсов приютов, а также выделяемых на стерилизацию и вакцинацию средств, в Волгограде явно не хватает. Очевидно, что усугубила проблему и ситуация с введением ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

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