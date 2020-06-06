В Волгограде ёлки-палки на клиентском маршруте ЧМ-2018 польют из гидранта

Экология 06.06.2020 20:41
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06.06.2020 20:41
Работы по содержанию (поливу) зеленых насаждений вдоль шоссе Авиаторов на сумму 2,1 миллиона рублей заказало МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, поливать зеленую зону шоссе Авиаторов в Дзержинском районе планируется на протяжении 90 дней со дня заключения контракта.
Работы по поливу, как указано в технической документации, будут осуществляться в приствольные лунки с помощью автотранспорта, оборудованного емкостью для перевозки воды объемом не менее 9 м.куб. и системой подачи воды, адаптированной для осуществления полива зеленых насаждений (трубопровод, рукава, гидрант с запорной арматурой для контроля подачи воды и т.д.).
О плачевном состоянии зеленой зоны шоссе Авиаторов, на благоустройство которой в 2018 году было направлено почти 18 миллионов рублей, «Высота 102» сообщала в начале июня текущего года. Сегодня на этой территории, напоминающей заброшенный пустырь, буйствуют сорняки, окружая засохшие елки. А всего два года назад здесь велись громогласные работы по благоустройству в преддверии мундиаля. Тогда весной 2018 года фирмой «Альянс-АСК», получившей многомиллионный контракт, на участке от Самарского разъезда до нового путепровода было высажено свыше 9 тысяч растений 24 видов. Уже осенью 2018 года выяснилось, что часть посаженных деревьев и кустарников не прижилась. Потом была замена саженцев по гарантии, показательные проверки со стороны МБУ «ЖКХ Дзержинского района», но исправить неудачное озеленение, видимо, так и не удалось.
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