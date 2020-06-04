











Резкий химический запах вблизи шламонакопителя в Городищенском районе стал причиной обращения регионального штаба ОНФ в надзорные органы. Общественники направили заявления в управление Росприроднадзора по Волгоградской области и природоохранную прокуратуру.

На полигон по приему жидких промышленных отходов, расположенный в поселке Орловка, активист ОНФ Антон Щепетнов приехал вместе со съемочной группой ИА «Высота 102». Зайти на территорию объекта съемочной группе не удалось. Охранник визиту чужаков оказался не рад. «Это частная территория», - грубым тоном заявил мужчина в камуфляжной форме, запретивший снимать себя на видеокамеру. По телефону сторож кому-то доложил о внештатной ситуации, назвал марку и госномер приехавшего автомобиля.





В 100 метрах от периметра шламонакопителя ощущался едкий запах. Объект расположен вблизи Третьей Продольной магистрали и в нескольких километрах от многоквартирных домов поселка Водстрой. Общественники опасаются за здоровье жителей ближайших пятиэтажек, которые в ветреную погоду дышат далеко не самым чистым воздухом. Член регионального штаба ОНФ Константин Глушенок считает, что необходимо проверить, соответствует ли деятельность предприятия экологическим нормам и в случае выявления нарушений поставить вопрос об отзыве лицензии на обращение с отходами.

Шламонакопитель в Орловке принадлежит ООО «Экоюг». Фирму не единожды уличали в нарушениях законодательства. Самый громкий скандал произошел в августе 2017 года. После очередного слива жидких отходов, около 60 жителей Орловки обратились в ЦРБ с жалобами на плохое самочувствие. По итогам проверок управление Росприроднадзора возбудило в отношении ООО «Экоюг» административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства. Городищенский райсуд в итоге признал вину владельца шламонакопителя и приостановил деятельность объекта на 60 суток. Областной суд при пересмотре дела заменил наказание на штраф в размере 100 тысяч рублей.





Летом 2018 года серьезные нарушения в работе шламонакопителя выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. Оказалось, что у собственника отсутствует разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения, паспорт его безопасности, план ликвидации и ряд других необходимых документов. По решению Центрального райсуда «Экоюг» обязали устранить все нарушения в течение 6 месяцев.

По заявлениям на тот момент руководителя управления Росприроднадзора по Волгоградской области Сергея Васильева, материалы проверок были направлены в районный следственный отдел СУ СКР по региону, которое возбудило уголовное дело. Дошло ли оно до суда – неизвестно. В мае 2019 года природоохранная прокуратура отрапортовала о том, что ООО «Экоюг» исполнило решение суда и может успешно продолжить работу.

Тем не менее, судебные тяжбы Росприроднадзора с «Экоюгом» продолжились. В феврале текущего года арбитражный суд Поволжского округа вынес решение о взыскании с компании платы за негативное воздействие на окружающую среду и пени в сумме 8,7 млн рублей.

Любопытная информация обнаруживается и при изучении учредительных документов ООО «Экоюг». Совладельцами компании выступают Виктор Щелянов и Юрий Карякин. Они также являются собственниками ООО «Волгоградвторчермет». Бизнесмену Карякину, к слову, близки религиозные ценности. Параллельно он числится соучредителем православного прихода храма «Крестовоздвиженский» в Волгограде. Помимо прочего, он – один из хозяев фирм «Старка» и «Родник» вместе с предпринимателями Сергеем Дождевым и Валерием Кулибабой.

О Валерии Кулибабе известно, что он зарегистрирован в Москве как индивидуальный предприниматель. Коммерсант специализируется на подготовке к продаже собственной недвижимости; имеет разрешение на выращивание овощей, грибов и даже трюфелей.





Имена Кулибабы и Дождева в определенных кругах Волгограда хорошо знакомы. Те самые ли это бизнес-партнеры владельцев «Экоюга», или только их тезки – неизвестно. Кулибаба и Дождев (кличка - «Дождь») входили в окружение известного авторитета Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Оба мужчины уже не первый год проживают в солнечной Испании. В сентябре 2017 года РБК со ссылкой на источники в ФСБ сообщило о задержании гражданской гвардией Испании в рамках операции «Олигарх» 11 россиян. Мужчин подозревали в связях с измайловской и солнцевской ОПГ.

По версии следствия, русская мафия занималась отмыванием преступного капитала. В деле фигурировали три компании – это ФК «Марбелья», который купил бизнесмен Александр Гринберг, гольф-клуб и предприятие по производству бутилированной воды «Aguas Sierra de Mijas». Одним из руководителей последней организации являлся бизнесмен Сергей Дождев – его также задержали испанские силовики, о чем сообщили местные СМИ. РБК назвало Дождева известным волгоградским предпринимателем.





Имя Валерия Кулибабы упоминалось в нескольких публикациях ИА «Высота 102». В декабре 2015 года, как сообщало информагентство, он был одним из спонсоров детского спортивного турнира в память о бывшем вице-президенте областной федерации бокса Владимире Кадине.

В 2019 году в Волгограде проходил громкий судебный процесс по делу об убийстве авторитета Юрия Иванова. На скамье подсудимых находился Виктор Жуков – в прошлом водитель Валерия Кулибабы. Убитый Иванов, по одной из версий, должен был занять в местном преступном клане место Владимира Кадина.

В сентябре прошлого года суд приговорил Жукова к 9 годам колонии строгого режима.



