Сбербанк увеличивает количество зеленых насаждений в России

Экология 03.06.2020 14:42 Новости компаний
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03.06.2020 14:42 Новости компаний
В рамках экологического проекта Поволжского банка Сбербанка #СБЕРегиприроду было высажено 275 деревьев в различных регионах России.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, первыми начали возрождать зеленые насаждения в южных регионах страны, где климат позволил начать посадку деревьев уже весной. В городе Камышин Волгоградской области на территории лесопарка было высажено 82 саженца крымской сосны, занесённой в Красную книгу РФ. Камышин находится среди волжских степей, летом климат жаркий и сухой. В городе нет лесов, лишь небольшие перелески по оврагам, поэтому посадка деревьев в этом районе была актуальной для борьбы с тенденцией опустынивания региона. Крымская сосна хорошо переносит сильные ветра, загазованный воздух.
В конце мая в Алтайском крае в пойме реки Катунь между селами Ая и Подгорное были высажены 193 сибирские сосны. Высадка сосен помогает не только сохранить природное богатство региона, но и оздоровить воздух, поскольку сосна содержит наибольшее количество биологически активных веществ среди всех хвойных пород.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Экологическая повестка с каждым днём становится всё более актуальной для общества, а значит она занимает важное место и в политике Сбербанка. Мы понимаем, что каждый из нас несёт персональную ответственность не только за себя, но и за сохранность окружающей среды и ресурсов планеты. Восстановление лесных массивов – одно из направлений работы нашего территориального банка в 2020 году, в мае мы также поддержали волонтерский проект по очистке водоемов и берегов Волги. Я уверен, что даже маленькие шаги в сторону сохранения природы могут изменить мир к лучшему».
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