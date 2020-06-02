В Волгограде начальника подразделения РЖД признали взяточником

Расследования 02.06.2020 12:29
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02.06.2020 12:29
Начальника Сарептской дистанции пути структурного подразделения ОАО "РЖД" признали виновным в получении взятки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Южной транспортной прокуратуре, Красноармейский районный суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в 250 тысяч рублей за получение взятки в сумме 50 тысяч рублей.
В суде установлено, что подсудимый в начале мая 2018 года получил незаконное денежное вознаграждение от представителя подрядной организации за беспрепятственную выдачу разрешений (предупреждений) на производство работ, ускорение выдачи документов, принятие выполненных работ и согласование необходимой документации при строительстве, реконструкции объекта "Комплексная реконструкция участка М. Горький – Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тингута – Абганерово".
Также начальнику структурного подразделения РЖД судом запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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