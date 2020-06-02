Расследования

В Волгограде начальника подразделения РЖД признали взяточником

Расследования 02.06.2020 12:29
0
02.06.2020 12:29


Начальника Сарептской дистанции пути структурного подразделения ОАО "РЖД" признали виновным в получении взятки. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Южной транспортной прокуратуре, Красноармейский районный суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно и штрафу в 250 тысяч рублей за получение взятки в сумме 50 тысяч рублей.
В суде установлено, что подсудимый в начале мая 2018 года получил незаконное денежное вознаграждение от представителя подрядной организации за беспрепятственную выдачу разрешений (предупреждений) на производство работ, ускорение выдачи документов, принятие выполненных работ и согласование необходимой документации при строительстве, реконструкции объекта "Комплексная реконструкция участка М. Горький – Котельниково Приволжской железной дороги. Строительство второго пути на участке Тингута – Абганерово".
Также начальнику структурного подразделения РЖД судом запрещено в течение 2 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Расследования
02.06.2020 10:49
Расследования 02.06.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 10:23
Расследования 02.06.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 09:42
Расследования 02.06.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 17:38
Расследования 01.06.2020 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 16:53
Расследования 01.06.2020 16:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 14:34
Расследования 01.06.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 13:54
Расследования 01.06.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 13:41
Расследования 01.06.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2020 16:20
Расследования 29.05.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2020 16:30
Расследования 28.05.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2020 16:07
Расследования 28.05.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 17:39
Расследования 27.05.2020 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 16:10
Расследования 27.05.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 13:43
Расследования 27.05.2020 13:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 10:45
Расследования 27.05.2020 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:08
Коронавирус продолжает буйствовать в психинтернате Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде спустя 2 года клиентский маршрут ЧМ-2018 украшают елки-палкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
В Волгограде начальника подразделения РЖД признали взяточникомСмотреть фотографии
11:45
Пошли на снижение: в Волгоградской области уменьшилось количество новых заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде обследуют провалы в грунте возле новой дороги в ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
10:49
В Волгограде огласили приговор по многомиллионному «осетровому» делуСмотреть фотографии
10:41
Мультитулы с патриотической символикой покупают за счет бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
ЕГЭ в перчатках и масках?: родители волгоградских выпускников в шокеСмотреть фотографии
10:08
Два человека погибли в ДТП с автофургоном в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде насильник-беглец идет под судСмотреть фотографии
07:30
Экс-главный полицейский Волгограда назначен министром в КомиСмотреть фотографии
20:08
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:07
Путин попросил губернаторов помочь в организации голосования по Конституции 1 июляСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
17:20
Администрация замахнулась на гаражи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:14
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фотоСмотреть фотографии
16:31
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецептаСмотреть фотографии
14:21
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайнойСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиковСмотреть фотографии
14:02
Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:47
17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»Смотреть фотографии
13:41
Роспотребнадзор нашел возможную причину вспышки COVID-19 в Урюпинском интернатеСмотреть фотографии
11:57
Надо подумать: волгоградский губернатор поручил подготовиться к открытию детских садовСмотреть фотографии
11:42
Хуже некуда: в Волгоградской области стремительный рост заболевших CODID-19 и еще одна смертьСмотреть фотографии
11:21
К Международному дню защиты детей Сбербанк приготовил приятные сюрпризы для россиянСмотреть фотографии
11:16
В центр Волгограда залетела чудо-птицаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В Волгоградской области стали меньше рожатьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 