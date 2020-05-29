Режим самоизоляции продлен в Волгоградской области до середины июня

Общество 29.05.2020 16:42
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29.05.2020 16:42
О решении продлить режим самоизоляции на территории Волгоградской области до 16 июня включительно заявил сегодня на заседании оперативного штаба губернатор Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». «Обращаюсь ко всем жителям Волгоградской области и прошу продолжить ответственно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в течение ближайших двух недель, так как именно они будут являться определяющими при принятии решения о снятии ограничительных мер», - губернатор выразил мнение, что несмотря на стабилизацию ситуации, успокаиваться рано.
«Необходимо удержать распространение инфекции под контролем, в прогнозных рамках. По заключению главного санитарного врача Волгоградской области, рабочих групп оперативного штаба, экспертов, ближайшие две недели для региона будут являться важными и определяющими по характеру распространения коронавирусной инфекции», - заявил Андрей Бочаров.
Напомним, за прошедшие сутки в Волгоградской области зафиксирован взрывной рост заболевших коронавирусной инфекцией - выявлено 133 новых случая. Число умерших за время пандемии достигло 18 человек. Всего с COVID-19 в регионе заразились 2714 человек.
Сегодня на заседании оперштаба главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряженной.
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