Коронавирус унес жизнь 87-летнего жителя Волжского





Шестнадцатым погибшим от коронавирусной инфекции в Волгоградской области стал 87-летний житель Волжского. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам заместитель председателя здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он уточнил, что у скончавшегося мужчины был "букет" сопутствующих патологий - онкология и сердечнососудистое заболевание. Установлено, что коронавирусом пожилой мужчина заразился от своего больного родственника, прибывшего из Москвы.

Напомним, что о 16-ом погибшем от коронавируса сегодня сообщил правительственный сайт стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки этот диагноз был поставлен еще 88 жителям. Всего в регионе подтверждено 2384 случаев коронавирусной инфекции, из них 725 человек уже выздоровели.



