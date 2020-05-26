Здравоохранение

Коронавирус унес жизнь 87-летнего жителя Волжского

Здравоохранение 26.05.2020 13:21
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26.05.2020 13:21


Шестнадцатым погибшим от коронавирусной инфекции в Волгоградской области стал 87-летний житель Волжского. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня журналистам заместитель председателя здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он уточнил, что у скончавшегося мужчины был "букет" сопутствующих патологий - онкология и сердечнососудистое заболевание. Установлено, что коронавирусом пожилой мужчина заразился от своего больного родственника, прибывшего из Москвы.
Напомним, что о 16-ом погибшем от коронавируса сегодня сообщил правительственный сайт стопкоронавирус.рф. За минувшие сутки этот диагноз был поставлен еще 88 жителям. Всего в регионе подтверждено 2384 случаев коронавирусной инфекции, из них 725 человек уже выздоровели. 

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