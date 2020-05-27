Мать школьника обратилась в суд с иском к фирме депутата Волгоградской гордумы Алексея Зверева для взыскания аванса за отмененный выпускной вечер. Как сообщил ИА «Высота 102» юрист заявителей Максим Осипкин, еще в прошлом году его доверитель забронировала банкетный зал в отеле «Hilton» на конец июня 2020 года. В качестве предоплаты мама выпускника заплатила 30 тысяч рублей, которые собрали со всего класса.

В конце марта после объявления губернатором Волгоградской области карантинных мер родители обратились в ООО «Статус» с просьбой вернуть аванс. Менеджеры ресторана предложили клиентам подумать о переносе даты торжества. Однако последние настаивали на своем – из-за ухудшения ситуации с коронавирусом стало очевидно, что праздник не состоится. Переговоры с рестораторами затянулись – перспективы возвращения денег казались все туманнее. В итоге родители сначала адресовали в ООО «Статус» досудебную претензию, а затем пошли в суд.

В исковом заявлении отмечено, что родительница школьника неоднократно обращалась к ответчику лично и по телефону с просьбой возвратить денежные средства, однако ответчик сделать это отказался. «По состоянию на 1 мая ответ на досудебную претензию не поступил, денежные средства не возвращены», - указано в документе. Помимо основного долга заявитель просит взыскать с ООО «Статус» неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Предварительное заседание по делу назначено на 11 июня.

Депутат Волгоградской городской думы Алексей Зверев и его ближайшие родственники являются крупными рестораторами Волгограда. Отец народного избранника Виктор Зверев в прежние годы был президентом группы компаний «Столия». В ее состав входили сеть кулинарий «Конфетки-бараночки», гостиницы «Южная», «Старт» и ряд других знаковых объектов. В 2016 году ООО «Группа компаний «Столия» переименовали в ООО «Элегия». Вскоре после выхода Зверевых из состава учредителей фирму ликвидировали.

ООО «Статус», которым владеет Алексей Зверев, зарегистрировано в Москве осенью 2018 года. Согласно данным из открытых источников, Зверев также – президент Волгоградского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, соучредителем которого является бывший председатель правительства Волгоградской области Олег Керсанов.

За 2018 год депутат гордумы Алексей Зверев задекларировал 938 тысяч рублей дохода. Годом ранее доход народного избранника составлял 2,4 млн рублей

У него во владении имелись три земельных участка суммарной площадью 3,5 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 443 квадратных метра, доля в квартире, гараж и здание павильона для чайных церемоний площадью 63 квадратных метров.