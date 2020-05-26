Экология

Мусорный позор: в Волгограде никак не остановят рост несанкционированных свалок

Экология 26.05.2020 22:29
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26.05.2020 22:29


Строительный мусор и другие отходы люди беззастенчиво и безнаказанно выбрасывают на территории вблизи улицы Казахской, расположенной рядом с поселком Верхняя Ельшанка и ЖК «Комарово». Как сообщает ИА «Высота 102», из ТКО уже образовалась обширная несанкционированная свалка. Кстати, безобразие творится совсем недалеко от Волгоградского аграрного университета, где плотно занимаются изучением проблем экологии. Судя по составу выброшенного мусора, «авторами» помойки, в том числе, могут быть граждане, занимающиеся ремонтом и отделкой помещений.


Материал подготовлен в рамках проекта «Решение проблем экологии - забота каждого»

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