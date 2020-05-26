В Волгоградской области уже 16 человек умерли от коронавируса





Один человек умер за минувшие сутки в Волгоградской области от осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, на сегодняшний день в регионе общее количество умерших от коронавируса достигло 16 человек.

Диагноз COVID-19 за прошедшие сутки был подтвержден у 88 жителей Волгоградской области. Общее число больных коронавирусом выросло до 2384 человек, из них 16 скончались и 725 выздоровели.



