Здравоохранение 26.05.2020 10:33
0
26.05.2020 10:33
Банк патогенредуцированной антиковидной плазмы крови начали создавать в Волгограде. Донорами стали шестеро горожан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102». По информации облкомздрава, забор плазмы был осуществлен у добровольцев, перенесших болезнь в легкой и средней форме, спустя 14 дней после полного выздоровления. «Готовая антиковидная плазма хранится в ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови», где имеется оборудование для проведения инактивации патогенов в компонентах крови. Это позволит использовать биоматериал без обязательной четырехмесячной карантинизации», - рассказали в региональном комитете здравоохранения.
Волгоградские медики намерены взять пример с Москвы, где уже имеют положительный опыт трансфузий реконвалесцентной плазмы - изготовленная из нее сыворотка помогает в лечении COVID-19.
«Донорами иммунной плазмы могут стать не более 8% от числа переболевших - те, кто подходит по возрасту и не имеет хронических заболеваний. После выхода на рынок тест-систем для определения антиковидных антител на федеральном уровне рассматривается возможность и целесообразность тестирования образцов крови всех доноров на наличие специфических антител IgG с целью пополнения банка антиковидной плазмы с титром антител к коронавирусу», - отмечают волгоградские медики.
Реклама
Волгоградцев призвали не лечиться дома от коронавируса26.05.2020 15:20
Здравоохранение 26.05.2020 15:20
В Волгоградской области наступила стабильность с госпитализацией больных COVID-201926.05.2020 15:03
Здравоохранение 26.05.2020 15:03
Коронавирус унес жизнь 87-летнего жителя Волжского26.05.2020 13:21
Здравоохранение 26.05.2020 13:21
В Волгоградской области уже 16 человек умерли от коронавируса26.05.2020 11:44
Здравоохранение 26.05.2020 11:44
Отставка: главврач Светлоярской ЦРБ решил сосредоточиться на хирургии25.05.2020 19:41
Здравоохранение 25.05.2020 19:41
Крупнейшие клиники Волгоградской области сражаются с очагами коронавируса25.05.2020 13:52
Здравоохранение 25.05.2020 13:52
В интернате Волгоградской области коронавирус остановился на 47-ом заболевшем25.05.2020 13:27
Здравоохранение 25.05.2020 13:27
Все стабильно: в Волгоградской области почти 90 новых случаев COVID-201925.05.2020 11:45
Здравоохранение 25.05.2020 11:45
В Волгоградской области коронавирус активно распространяется "из рук в руки"24.05.2020 15:00
Здравоохранение 24.05.2020 15:00
Коронавирус унес жизнь 44-летней волгоградки24.05.2020 14:44
Здравоохранение 24.05.2020 14:44
До 15 человек в Волгоградской области выросло количество умерших от коронавируса24.05.2020 11:47
Здравоохранение 24.05.2020 11:47
В Волгоградской области от коронавируса умерла пожилая жительница Михайловки23.05.2020 14:12
Здравоохранение 23.05.2020 14:12
В Волгоградской области еще один человек скончался от коронавируса23.05.2020 11:45
Здравоохранение 23.05.2020 11:45
Вторая тысяча: коронавирус в Волгоградской области подтвержден у 2002 человек22.05.2020 11:43
Здравоохранение 22.05.2020 11:43
В Волгоградской области заявили о сохранении объема помощи онкобольным21.05.2020 15:03
Здравоохранение 21.05.2020 15:03
Реклама