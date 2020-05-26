



Банк патогенредуцированной антиковидной плазмы крови начали создавать в Волгограде. Донорами стали шестеро горожан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА «Высота 102». По информации облкомздрава, забор плазмы был осуществлен у добровольцев, перенесших болезнь в легкой и средней форме, спустя 14 дней после полного выздоровления. «Готовая антиковидная плазма хранится в ГБУЗ «Волгоградский областной центр крови», где имеется оборудование для проведения инактивации патогенов в компонентах крови. Это позволит использовать биоматериал без обязательной четырехмесячной карантинизации», - рассказали в региональном комитете здравоохранения.

Волгоградские медики намерены взять пример с Москвы, где уже имеют положительный опыт трансфузий реконвалесцентной плазмы - изготовленная из нее сыворотка помогает в лечении COVID-19.





«Донорами иммунной плазмы могут стать не более 8% от числа переболевших - те, кто подходит по возрасту и не имеет хронических заболеваний. После выхода на рынок тест-систем для определения антиковидных антител на федеральном уровне рассматривается возможность и целесообразность тестирования образцов крови всех доноров на наличие специфических антител IgG с целью пополнения банка антиковидной плазмы с титром антител к коронавирусу», - отмечают волгоградские медики.



