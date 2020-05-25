Общество 25.05.2020 14:53
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25.05.2020 14:53
О возможном приходе осенней волны заболеваемости коронавирусной инфекцией заговорил сегодня на оперативном совещании в администрации области губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона дал понять, что нужно готовиться начать учебный год в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений и проанализировать полученный ранее опыт дистанционного обучения.
«Надо внимательно посмотреть по всей стране, в регионах: какие были проблемы, с чем сталкивались. Еще раз внимательно проанализировать свой опыт с привлечением специалистов в сфере IT-технологий, в сфере организации обучения, родительских комитетов, руководителей школ, педагогов, выработать предложения и в кратчайшие сроки их представить. Мы должны быть готовы по необходимости быстро развернуть усовершенствованную систему дистанционного обучения без ущерба для учебного процесса, например, при осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки», - заявил Андрей Бочаров.
Таким образом, в случае, если сбудутся прогнозы эпидемиологов о второй волне пандемии, вслед за традиционным окончанием учебного года школьники области могут быть лишены и торжественных линеек в честь 1 сентября. Сегодня грустный опыт «удаленного» праздника получили выпускники-2020 и учителя многих волгоградских школ. Дистанционные «последние звонки» прошли онлайн при помощи при помощи Youtube-каналов и платформы Zoom, без возможности живого общения и запоминающейся атмосферы, которая в эти дни могла бы царить на каждом школьном дворе.
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