



О возможном приходе осенней волны заболеваемости коронавирусной инфекцией заговорил сегодня на оперативном совещании в администрации области губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона дал понять, что нужно готовиться начать учебный год в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений и проанализировать полученный ранее опыт дистанционного обучения.

«Надо внимательно посмотреть по всей стране, в регионах: какие были проблемы, с чем сталкивались. Еще раз внимательно проанализировать свой опыт с привлечением специалистов в сфере IT-технологий, в сфере организации обучения, родительских комитетов, руководителей школ, педагогов, выработать предложения и в кратчайшие сроки их представить. Мы должны быть готовы по необходимости быстро развернуть усовершенствованную систему дистанционного обучения без ущерба для учебного процесса, например, при осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки», - заявил Андрей Бочаров.

Таким образом, в случае, если сбудутся прогнозы эпидемиологов о второй волне пандемии, вслед за традиционным окончанием учебного года школьники области могут быть лишены и торжественных линеек в честь 1 сентября. Сегодня грустный опыт «удаленного» праздника получили выпускники-2020 и учителя многих волгоградских школ. Дистанционные «последние звонки» прошли онлайн при помощи при помощи Youtube-каналов и платформы Zoom, без возможности живого общения и запоминающейся атмосферы, которая в эти дни могла бы царить на каждом школьном дворе.

















