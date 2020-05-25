Все стабильно: в Волгоградской области почти 90 новых случаев COVID-2019





89 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, всего в регионе диагноз подтвержден у 2296 человек.

701 заразившийся уже выздоровел, из которых трое – за последние сутки. Умерло 15 человек. Новых летальных исходов не зафиксировано.



