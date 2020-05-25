Все стабильно: в Волгоградской области почти 90 новых случаев COVID-2019

Здравоохранение 25.05.2020 11:45
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25.05.2020 11:45
89 новых случаев коронавируса выявлено в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, всего в регионе диагноз подтвержден у 2296 человек.
701 заразившийся уже выздоровел, из которых трое – за последние сутки. Умерло 15 человек. Новых летальных исходов не зафиксировано.
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