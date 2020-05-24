В Волгоградской области коронавирус активно распространяется "из рук в руки"





89 человек в Волгоградской области за сутки заразились коронавирусом от контакта с инфицированными людьми. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперштаб, всего в регионе выявлено 98 новых случаев COVID-2019. Источник заражения семи человек неизвестен - они обратились за помощью медиков, почувствовав недомогание. Двое граждан заболели, прибыв из Москвы и Дагестана.

Из общего количества заразившихся за последние 24 часа - 13 детей и 11 человек в возрасте старше 65 лет.