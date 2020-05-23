Расследования 23.05.2020 11:18
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23.05.2020 11:18
Двое приятелей, один из которых ранее уже был четырежды судим, обвиняются в совершении 24 краж из машин и гаражей в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, криминальный дуэт, деятельность которого расследовала следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области, предстанет перед судом Дубовского района. Возраст обвиняемых – 21 и 25 лет.
Следствием установлено, что кражи они систематически совершали в период со 2 октября 2018 года по 22 января 2019 года. За неполные четыре месяца им удалось совместно совершить 24 факта хищения. Объектами своих посягательств они избрали 14 гаражей и 9 автомашин, откуда они в ночное время похищали инструменты, автозапчасти, аккумуляторы, сварочные агрегаты и другое. Также им удалось похитить часть оборудования, составные части, трансформаторное масло и изоляторы с одной электрической трансформаторной подстанции. Кражам подверглись объекты, расположенные в Иловлинском, Дубовском, Среднеахтубинском, Быковском районах области и Тракторозаводском районе Волгограда.
Похищенные предметы подельники сдавали в скупки и ломбарды Волгограда, поясняя продавцам, что распродают инструменты, ставшие невостребованными по причине неудавшегося бизнеса. Сотрудники полиции задержали приятелей в феврале 2019 года.
В ходе расследования данного дела сотрудниками следствия допрошено около 50 свидетелей, с целью доказательства вины подозреваемых произведено более 15 дактилоскопических, биологических и трасологических судебных экспертиз. Общая сумма ущерба составила около 750 тысяч рублей. Местонахождение части похищенного стражами порядка было установлено и изъято с целью возвращения законным владельцам. Свою вину в содеянном один из фигурантов дела признал частично, второй – в полном объеме. За совершение краж им грозит до 6 лет лишения свободы.
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