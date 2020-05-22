Происшествия 22.05.2020 13:43
0
22.05.2020 13:43
С огнестрельным ранением в живот в Михайловскую районную больницу госпитализировали 27-летнего мужчину. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, медики сообщили о криминальной травме полицейским, которые задержали подозреваемого.
Установлено, что стрелял 34-летний житель Михайловки, который в поисках знакомой, будучи пьян, по ошибке зашел во двор частного домовладения. Хозяйка дома попыталась выпроводить незваного гостя, но он отказывался уходить. Тогда в конфликт вмешался сын женщины. В результате подозреваемый выстрелил мужчине в живот из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". За содеянное стрелку грозит до 10 лет лишения свободы.
Реклама
В Волгограде водитель выпил пива и устроил ДТП с опрокидыванием22.05.2020 13:16
Происшествия 22.05.2020 13:16
Житель Волгоградской области угнал трактор ради покатушек22.05.2020 11:20
Происшествия 22.05.2020 11:20
В Волгограде ночной посетитель супермаркета попытался добыть еды с ножом21.05.2020 14:11
Происшествия 21.05.2020 14:11
Красивые щеночки и больные дети: мошенники лихо разводят волгоградцев на деньги21.05.2020 11:22
Происшествия 21.05.2020 11:22
Безработные волгоградцы совершают набеги на гипермаркеты20.05.2020 13:43
Происшествия 20.05.2020 13:43
В Волгограде работник автомойки угнал иномарку клиентки (ВИДЕО)20.05.2020 10:20
Происшествия 20.05.2020 10:20
В разгар пандемии в центре Волгограда сгорела сауна20.05.2020 09:58
Происшествия 20.05.2020 09:58
Пожилой водитель «семерки» разбился в лобовом ДТП в Волгоградской области20.05.2020 09:53
Происшествия 20.05.2020 09:53
Резня в лесополосе: за убийство в Волгограде задержан трижды судимый бомж19.05.2020 16:29
Происшествия 19.05.2020 16:29
Опасное фото: в Волгоградской области школьница сорвалась с высоты19.05.2020 14:58
Происшествия 19.05.2020 14:58
Волгоградского защитника лошадей из «Соснового бора» задержали полицейские18.05.2020 12:57
Происшествия 18.05.2020 12:57
В Волгограде пьяный рецидивист изрезал ножом пожилого сторожа СНТ18.05.2020 11:59
Происшествия 18.05.2020 11:59
В Волгограде «УАЗ» у кладбища сбил двух пешеходов18.05.2020 10:14
Происшествия 18.05.2020 10:14
В ДТП с такси пострадал волгоградец17.05.2020 10:26
Происшествия 17.05.2020 10:26
Волгоградские полицейские спасли раков от поедания столичными гурманами16.05.2020 11:35
Происшествия 16.05.2020 11:35
Реклама