



С огнестрельным ранением в живот в Михайловскую районную больницу госпитализировали 27-летнего мужчину. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, медики сообщили о криминальной травме полицейским, которые задержали подозреваемого.

Установлено, что стрелял 34-летний житель Михайловки, который в поисках знакомой, будучи пьян, по ошибке зашел во двор частного домовладения. Хозяйка дома попыталась выпроводить незваного гостя, но он отказывался уходить. Тогда в конфликт вмешался сын женщины. В результате подозреваемый выстрелил мужчине в живот из травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". За содеянное стрелку грозит до 10 лет лишения свободы.







