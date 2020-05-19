Опасное фото: в Волгоградской области школьница сорвалась с высоты





Следователи проводят проверку обстоятельств получения 15-летней школьницей тяжелых травм в Новониколаевском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель руководителя Урюпинского МРСО СУ СКР по области Александр Белов, медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, а также множественные переломы и ушибы. Школьница находится в реанимации.

По предварительным данным, накануне девочка в компании своих несовершеннолетних друзей отправилась к заброшенному банно-прачечному комплексу, где подростки забрались на крышу полуразрушенного здания и стали фотографироваться на фоне руин. Спускаясь по стене сооружения, девочка сорвалась и упала с высоты второго этажа.

За её жизнь сейчас борются врачи, в том числе специалисты областного центра. Медики оценивают состояние пациентки как тяжелое.

По данному факту Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.



