В Волгограде «бомбила» идет под суд за пьяную езду и гибель пассажира





Перед судом в Волгограде предстанет 57-летний местный житель, обвиняемый в управлении машиной в пьяном виде и гибели случайного пассажира в Дзержинском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщила сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, рано утром 3 февраля текущего года обвиняемый, двигаясь на легковом автомобиле по ул.Землячки в сторону Третьей продольной, наехал на препятствие в виде опоры световой ЛЭП на тротуарной зоне.

В автомобиле вместе с водителем также находился случайный попутчик, попросивший его подвезти. От полученных травм 62-летний пассажир погиб на месте происшествия. Согласно материалам уголовного дела ДТП было совершено водителем, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по г.Волгограду.

Вину фигурант уголовного дела полностью признал.



