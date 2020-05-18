Здравоохранение 18.05.2020 15:36
0
18.05.2020 15:36
«Не ведется статистика ни по цыганам, ни по национальностям, ни по профессиям. У нас ведется статистика по возрасту и по полу», - так ответил на сегодняшнем брифинге заместитель руководителя облздрава Николай Алимов на попытки журналистов выяснить, есть ли в регионе заболевшие коронавирусом среди водителей такси и других работников транспорта.
Перед этим главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева так же ушла от ответа на вопрос о ходе эпидрасследования по факту возможного заражения цыган на похоронах барона, о котором ранее сообщало ИА «Высота 102». « У нас сейчас такая ситуация. По 70-80 человек откуда-то возвращаются. Конечно, первоисточник просто невозможно найти». Ольга Зубарева подтвердила, что среди цыган есть умершие, но нельзя сказать, что смерть наступила именно от коронавирусной инфекции, так как нужно дождаться патологоанатомического диагноза.
Кроме того, спикеры брифинга не стали прояснять ситуацию с коронавирусом в администрации Волгоградской области, где, по данным ИА «Высота 102», заболел сотрудник одного из отделов управления по внутренней политике. «Очага в администрации области точно нет. Может быть, там были какие-то единичные случаи. Знаю, что около 50% сотрудников администрации Волгоградской области на предыдущей неделе работали удаленно, может быть среди них и были случаи», - сказала руководитель регуправления Роспотребнадзора.
Реклама
Москва и Воронеж добавили Волгоградской области больных коронавирусом18.05.2020 14:54
Здравоохранение 18.05.2020 14:54
В Волгоградской области два дня подряд в статистике по коронавирусу все ровно18.05.2020 11:45
Здравоохранение 18.05.2020 11:45
В Волгоградской области коронавирус все чаще «приходит из ниоткуда»17.05.2020 15:44
Здравоохранение 17.05.2020 15:44
В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусом17.05.2020 15:01
Здравоохранение 17.05.2020 15:01
В Волгоградской области снизилась заболеваемость СПИДом17.05.2020 11:15
Здравоохранение 17.05.2020 11:15
В Волгоградской области почти 1,5 тысячи заболевших коронавирусом15.05.2020 11:44
Здравоохранение 15.05.2020 11:44
"Мои тесты терялись трижды": волгоградца с онкологией заперли в коронавирусном обсерваторе15.05.2020 10:24
Здравоохранение 15.05.2020 10:24
В Волгограде облздрав обещает разобраться с жалобами диабетиков на отсутствие инсулина14.05.2020 21:38
Здравоохранение 14.05.2020 21:38
Почти 20 детей в Волгоградской области за сутки подхватили коронавирус14.05.2020 20:18
Здравоохранение 14.05.2020 20:18
Вахтовики вывели целый район в Волгоградской области в лидеры по числу заболевших COVID-1914.05.2020 15:49
Здравоохранение 14.05.2020 15:49
В больницы Волгограда закупают томографы для выявления пневмоний14.05.2020 14:32
Здравоохранение 14.05.2020 14:32
В Волгоградской области 90 медиков заразились коронавирусом14.05.2020 14:02
Здравоохранение 14.05.2020 14:02
В Волгоградской области почти 100 новых случаев коронавируса за сутки14.05.2020 11:49
Здравоохранение 14.05.2020 11:49
В Волгоградской области медучреждениям из списка дадут бюджетные деньги на борьбу с COVID-1913.05.2020 17:49
Здравоохранение 13.05.2020 17:49
Волгоградская область отстала по темпам тестирования на коронавирус13.05.2020 14:16
Здравоохранение 13.05.2020 14:16
Реклама