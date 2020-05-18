



«Не ведется статистика ни по цыганам, ни по национальностям, ни по профессиям. У нас ведется статистика по возрасту и по полу», - так ответил на сегодняшнем брифинге заместитель руководителя облздрава Николай Алимов на попытки журналистов выяснить, есть ли в регионе заболевшие коронавирусом среди водителей такси и других работников транспорта.

Перед этим главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева так же ушла от ответа на вопрос о ходе эпидрасследования по факту возможного заражения цыган на похоронах барона , о котором ранее сообщало ИА «Высота 102». « У нас сейчас такая ситуация. По 70-80 человек откуда-то возвращаются. Конечно, первоисточник просто невозможно найти». Ольга Зубарева подтвердила, что среди цыган есть умершие, но нельзя сказать, что смерть наступила именно от коронавирусной инфекции, так как нужно дождаться патологоанатомического диагноза.

Кроме того, спикеры брифинга не стали прояснять ситуацию с коронавирусом в администрации Волгоградской области, где, по данным ИА «Высота 102», заболел сотрудник одного из отделов управления по внутренней политике. «Очага в администрации области точно нет. Может быть, там были какие-то единичные случаи. Знаю, что около 50% сотрудников администрации Волгоградской области на предыдущей неделе работали удаленно, может быть среди них и были случаи», - сказала руководитель регуправления Роспотребнадзора.



