В Волгоградской области проводят эпидрасследование после похорон цыганского барона

Общество 16.05.2020 19:03
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16.05.2020 19:03
В районах Волгоградской области проводят эпидрасследование по факту возможного заражения цыган на похоронах барона, которые прошли в конце апреля. Как сообщили ИА «Высота 102» врачи-терапевты, которых подключили к расследованию, теперь им предстоит обойти цыганские таборы и выяснить, кто из представителей этой народности присутствовал на похоронах в Волгограде. «Дело это очень сложное, - сетуют врачи. – Будет сложно добиться правдивой информации, кто из цыган, проживающих в районах Волгоградской области, ездил в областной центр».
Между тем, известно, что один из цыган, который присутствовал на похоронах, умер от пневмонии. Как стало известно ИА «Высота 102», мужчина скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Хотя в федеральной сводке сведений о пятнадцатом летальном случае в регионе еще нет.
Ранее на одном из брифингов зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил о том, что зафиксированы случаи заражения коронавирусом среди цыган. Например, в Калачевском районе опубликованы официальные сведения о том, что на этой территории четыре представителя этой народности заболели COVID-19.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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