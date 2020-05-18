Расследования

Под Волгоградом на малолетних детей с ножом напал сожитель их матери

Расследования 18.05.2020 14:05
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18.05.2020 14:05


23-летний житель Ленинского района взят под стражу после того, как напал на малолетних детей. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.п. «б,з» ч.2 ст.111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, совершенное с использованием предметов в качестве оружия), сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области. «Подозреваемый проживал в одном из населенных пунктов Ленинского района вместе с сожительницей и двумя её малолетними детьми. 15 мая текущего года между гражданскими супругами произошел конфликт, после которого они вместе отправились к родителям женщины. Пятилетняя девочка и её четырехлетний брат остались дома. Вскоре злоумышленник вернулся и решил выместить свой гнев на детях. Он схватил кухонный нож и причинил два колото-резаных ранения в область грудной клетки и предплечья падчерицы, а её младшему брату порезал палец руки», - рассказали следователи. В настоящее время дети находятся в лечебном учреждении. 



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