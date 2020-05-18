Происшествия

В Волгограде пьяный рецидивист изрезал ножом пожилого сторожа СНТ

Происшествия 18.05.2020 11:59
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18.05.2020 11:59


Полицейские задержали 19-летнего ранее судимого за кражи волгоградца по подозрению в причинении множественных ножевых ранений 70-летней женщине. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ночью 10 мая в больницу из садоводческого общества Краснооктябрьского района с множественными ножевыми ранениями была госпитализирована 70-летняя женщина – сторож. Врачи сообщили в полицию о травмах явно криминального характера.
Оперативники уголовного розыска установили, что женщина, находясь ночью на дежурстве, заметила молодого человека, бродящего в состоянии алкогольного опьянения по территории дачного массива. После того, как она окликнула его, мужчина набросился на нее и стал беспорядочно наносить удары ножом, после чего скрылся. Раненую пенсионерку заметил водитель такси, проезжавший мимо, и вызвал скорую помощь.
Полицейские задержали подозреваемого. Он сознался в содеянном и пояснил, что в день совершения преступления сильно напился. Вечером обнаружил, что у него со двора убежала собака и отправился ее искать по всему дачному поселку. Оклик женщины-сторожа молодой человек воспринял агрессивно и набросился на нее с ножом. После нападения, испугавшись содеянного, он вернулся домой, выбросив орудие преступления в водоем.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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