Волгоградка из автобуса попала в больницу

Происшествия 16.05.2020 09:54
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16.05.2020 09:54
Накануне жительница Волгограда получила травму в общественном транспорте. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел в автобусе «Волжанин» спецрейса «Тракторозаводский район – Ерзовка». 51-летний водитель автобуса на ул. Шурухина резко затормозил, из-за чего в салоне упала 39-летняя женщина. В результате ДТП пассажир была госпитализирована.
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