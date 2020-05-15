Федеральные новости

Владимир Путин проанонсировал «разбор полетов» с регионами по выплатам медикам

Федеральные новости 15.05.2020 20:24
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15.05.2020 20:24


Владимир Путин жестко высказался по поводу выплат медработникам, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», президент озвучил  свою позицию по этому вопросу на видеоконференции  по случаю открытия в ряде субъектов Российской Федерации многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией. В частности, говорится на сайте Кремля, Владимир Путин дважды возвращался к этой теме. 
«Напомню также, что мною было дано поручение регионам в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией.
Послушайте меня, послушайте внимательно: мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации – я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения, – как выполнено это поручение», - заявил он в начале видеоконференции.
«В связи с этими выплатами хочу сказать и Вам, и всем остальным коллегам: ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время – пять, десять минут или два часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет», - высказался он в ходе совещания. 
Напомним, волгоградские медики также жаловались на то, что они получили мизерные доплаты. Накануне зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил, что в нашем регионе доплаты начислялись не по минутам, как в некоторых других. На сегодняшнем брифинге он сообщил, что открыта горячая линия  по телефону (8442) 24-72-40, на которой  медиков региона проконсультируют по вопросам начисления стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

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