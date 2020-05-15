Расследования

В Волгограде рецидивист на улице ударил мужчину ножом в живот

Расследования 15.05.2020 11:20
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15.05.2020 11:20


Полицейские задержали ранее судимого жителя Волгограда по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 38-летнему мужчине. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, у пострадавшего врачи диагностировали ножевое ранению брюшной полости.
Преступление было совершено еще в конце апреля текущего года на одной из улиц Красноармейского района. Медики сообщили в полицию о криминальной травме поступившего к ним пациента. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать накануне.
Как установили полицейские, у потерпевшего с подозреваемым возник беспричинный конфликт на улице, в ходе которого последний достал нож и нанес мужчине удар в область живота.
В настоящее время  подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.  Возбуждено уголовное дело.

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