В Волгограде рецидивист на улице ударил мужчину ножом в живот





Полицейские задержали ранее судимого жителя Волгограда по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью 38-летнему мужчине. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, у пострадавшего врачи диагностировали ножевое ранению брюшной полости.

Преступление было совершено еще в конце апреля текущего года на одной из улиц Красноармейского района. Медики сообщили в полицию о криминальной травме поступившего к ним пациента. Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать накануне.

Как установили полицейские, у потерпевшего с подозреваемым возник беспричинный конфликт на улице, в ходе которого последний достал нож и нанес мужчине удар в область живота.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.



